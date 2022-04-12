Оператор-постановщик VICE две недели документировал происходящее на юге Украины. Значительная часть его снимков была сделана на Николаевщине.
Вереница кадров размещена на сайте проекта.
По словам фотографа, он старался запечатлять реальность такой, какая она есть.
— На войне жизнь продолжается. Есть много историй и много людей, которые продолжают жить. Я стараюсь максимально документировать реальную жизнь, — пояснил Даниэль Вергара.
Оператор документального проекта VICE отметил, что в объектив его камеры попадали интимные и трагические моменты.
— Очень трудно показать страдания других без того, чтобы они не чувствовали себя пойманными без спросу. Я всегда стараюсь сначала улыбнуться, пожать руку и обнять людей, прежде чем начать снимать. Я жду, пока люди не почувствуют себя комфортно в моем присутствии. Украинцы очень гостеприимны. То, что я видел в Украине, было людьми с большой силой и решимостью, — добавил фотограф.
Фото: Даниэль Вергара, VICE
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Оператор-постановщик VICE две недели документировал происходящее на юге Украины. Значительная часть его снимков была сделана на Николаевщине.
Вереница кадров размещена на сайте проекта.
По словам фотографа, он старался запечатлять реальность такой, какая она есть.
— На войне жизнь продолжается. Есть много историй и много людей, которые продолжают жить. Я стараюсь максимально документировать реальную жизнь, — пояснил Даниэль Вергара.
Оператор документального проекта VICE отметил, что в объектив его камеры попадали интимные и трагические моменты.
— Очень трудно показать страдания других без того, чтобы они не чувствовали себя пойманными без спросу. Я всегда стараюсь сначала улыбнуться, пожать руку и обнять людей, прежде чем начать снимать. Я жду, пока люди не почувствуют себя комфортно в моем присутствии. Украинцы очень гостеприимны. То, что я видел в Украине, было людьми с большой силой и решимостью, — добавил фотограф.
Фото: Даниэль Вергара, VICE
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.