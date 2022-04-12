Оператор-постановщик VICE две недели документировал происходящее на юге Украины. Значительная часть его снимков была сделана на Николаевщине.

Вереница кадров размещена на сайте проекта.

По словам фотографа, он старался запечатлять реальность такой, какая она есть.

— На войне жизнь продолжается. Есть много историй и много людей, которые продолжают жить. Я стараюсь максимально документировать реальную жизнь, — пояснил Даниэль Вергара.

Оператор документального проекта VICE отметил, что в объектив его камеры попадали интимные и трагические моменты.