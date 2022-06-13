13 июня идут 110-е сутки противостояния украинского народа полномасштабной военной агрессии Российской Федерации.
На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска, блокировании путей логистического снабжения из Бахмута, сообщает Генштаб.
На Южнобугском направлении враг по-прежнему ведет позиционную оборону. Основные усилия направляет на удержание ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.
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12:29 В эти выходные оккупанты обстреляли Николаев, Баштанку, Березнеговатое, поселок Полигон, село Лупарево, село Галициново, а также села: Зеленый Гай, Пришиб, Мураховка, Калуга и Лепетиха.
Вражеские снаряды попадали в жилые дома и другие постройки. Вся информация по повреждениям и пострадавшим уточняется. Фото последствий обстрелов населенных пунктов Николаевской области.
12:03 С конца мая николаевцев бесплатно кормит всемирно известная организация World Central Kitchen, основанная испанско-американским шеф-поваром Хосе Андресом.
НикВести пообщались со звёздным кулинаром — он рассказал о миссии своей команды, дальнейших планах работы в области и вере в победу Украины.
11:50 По данным британской разведки, для оперативного успеха российским войскам необходимо либо атаковать с флангов на Донбассе, либо снова пытаться форсировать реки.
«В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных и определяющих факторов в ходе войны. Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе войскам РФ нужно либо проводить амбициозные фланговые действия, либо пытаться вновь форсировать реки», — говорится в сообщении.
11:19 На Северодонецком направлении украинские военные с помощью беспилотников обнаружили три российских «Града», которые после уничтожили огнем артиллерии М777.тТочным огнем было уничтожено 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка «Град» в результате обстрела была повреждена.
10:54 Владимир Путин уволил «няш-мяш» Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества На эту должность она была назначена в начале февраля, за несколько недель до вторжения РФ в Украину.
После Поклонская не поддержала «спецоперацию», назвав ее трагедией для украинского и русского народов.
10:36 Над Николаевом был сбит разведывательный беспилотник оккупантов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
10:02 Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова перейти на вооружение стандартов и калибров НАТО за месяц. Он призвал ускорить поставки оборонной помощи. По словам министра, на некоторых участках фронта российские войска имеют в 10 раз больше огневой мощи, чем украинские.
— Дайте нам инструменты, и мы закончим работу, – процитировал Резников слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который произнес эту фразу 80 лет назад, когда Великобритания просила у США поддержки во Второй мировой войне.
09:32 Утром в Николаеве были слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Также сообщается, что днем 12 июня были обстрелы в Широковской громаде. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.
Продолжаются обстрелы в Березнеговатской ТГ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации, повреждены жилые дома.
09:21 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июня ориентировочно составили:
08:51 Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал The Washington Post, что несмотря на всю российскую пропаганду, устойчивость херсонцев к оккупации только возрастает.
По его словам, на четвёртый месяц оккупации Россия по-прежнему испытывает дефицит предателей и коллаборантов. На сотрудничество с захватчиками идут считанные единицы.
— Херсонцы ненавидят, ненавидят, ненавидят россиян и назначенных ими чиновников. Они абсолютно презирают их, — передал настроения среди горожан губернатор Херсонщины.
08:11 Жители Херсонщины проигнорировали празднование дня России, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами, сообщает ОК «Юг».
«По своим обычаям рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были тщетны — на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей. А настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити», — говорится в сообщении.
07:42 На юге ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов и складу боеприпасов, сообщает Оперативное командование «Юг».
«С нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощных удара по вражеским позициям», — говорится в сообщении.
Подтвержденные потери противника составляют 22 человека, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.
07:21 Полковник Костенко считает, что Украина ведёт войну «нового поколения». Своими размышлениями на этот счёт он поделился в интервью Der Spigel.
Массовое использование самых современных технологий в бою характерная черта этого конфликта. Опыт украинской армии перенимают во всем мире.
— Это война полностью связана с артиллерией, — сказал полковник, добавив, что корректировка огня беспилотниками позволяет экономить снаряды.
Подразделение, которым командует Костенко, эффективно наводит гаубицы по российским позициям на Николаевско-Херсонском направлении. Мастерство и изобретательность операторов дронов помогает уничтожать многочисленную артиллерию врага прежде, чем она успеет спрятаться. Для безопасной связи они пользуются терминалом Starlink.
13 июня идут 110-е сутки противостояния украинского народа полномасштабной военной агрессии Российской Федерации.
На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска, блокировании путей логистического снабжения из Бахмута, сообщает Генштаб.
На Южнобугском направлении враг по-прежнему ведет позиционную оборону. Основные усилия направляет на удержание ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.
Обновляется
12:29 В эти выходные оккупанты обстреляли Николаев, Баштанку, Березнеговатое, поселок Полигон, село Лупарево, село Галициново, а также села: Зеленый Гай, Пришиб, Мураховка, Калуга и Лепетиха.
Вражеские снаряды попадали в жилые дома и другие постройки. Вся информация по повреждениям и пострадавшим уточняется. Фото последствий обстрелов населенных пунктов Николаевской области.
12:03 С конца мая николаевцев бесплатно кормит всемирно известная организация World Central Kitchen, основанная испанско-американским шеф-поваром Хосе Андресом.
НикВести пообщались со звёздным кулинаром — он рассказал о миссии своей команды, дальнейших планах работы в области и вере в победу Украины.
11:50 По данным британской разведки, для оперативного успеха российским войскам необходимо либо атаковать с флангов на Донбассе, либо снова пытаться форсировать реки.
«В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных и определяющих факторов в ходе войны. Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе войскам РФ нужно либо проводить амбициозные фланговые действия, либо пытаться вновь форсировать реки», — говорится в сообщении.
11:19 На Северодонецком направлении украинские военные с помощью беспилотников обнаружили три российских «Града», которые после уничтожили огнем артиллерии М777.тТочным огнем было уничтожено 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка «Град» в результате обстрела была повреждена.
10:54 Владимир Путин уволил «няш-мяш» Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества На эту должность она была назначена в начале февраля, за несколько недель до вторжения РФ в Украину.
После Поклонская не поддержала «спецоперацию», назвав ее трагедией для украинского и русского народов.
10:36 Над Николаевом был сбит разведывательный беспилотник оккупантов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
10:02 Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова перейти на вооружение стандартов и калибров НАТО за месяц. Он призвал ускорить поставки оборонной помощи. По словам министра, на некоторых участках фронта российские войска имеют в 10 раз больше огневой мощи, чем украинские.
— Дайте нам инструменты, и мы закончим работу, – процитировал Резников слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который произнес эту фразу 80 лет назад, когда Великобритания просила у США поддержки во Второй мировой войне.
09:32 Утром в Николаеве были слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Также сообщается, что днем 12 июня были обстрелы в Широковской громаде. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.
Продолжаются обстрелы в Березнеговатской ТГ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации, повреждены жилые дома.
09:21 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июня ориентировочно составили:
08:51 Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал The Washington Post, что несмотря на всю российскую пропаганду, устойчивость херсонцев к оккупации только возрастает.
По его словам, на четвёртый месяц оккупации Россия по-прежнему испытывает дефицит предателей и коллаборантов. На сотрудничество с захватчиками идут считанные единицы.
— Херсонцы ненавидят, ненавидят, ненавидят россиян и назначенных ими чиновников. Они абсолютно презирают их, — передал настроения среди горожан губернатор Херсонщины.
08:11 Жители Херсонщины проигнорировали празднование дня России, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами, сообщает ОК «Юг».
«По своим обычаям рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были тщетны — на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей. А настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити», — говорится в сообщении.
07:42 На юге ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов и складу боеприпасов, сообщает Оперативное командование «Юг».
«С нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощных удара по вражеским позициям», — говорится в сообщении.
Подтвержденные потери противника составляют 22 человека, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.
07:21 Полковник Костенко считает, что Украина ведёт войну «нового поколения». Своими размышлениями на этот счёт он поделился в интервью Der Spigel.
Массовое использование самых современных технологий в бою характерная черта этого конфликта. Опыт украинской армии перенимают во всем мире.
— Это война полностью связана с артиллерией, — сказал полковник, добавив, что корректировка огня беспилотниками позволяет экономить снаряды.
Подразделение, которым командует Костенко, эффективно наводит гаубицы по российским позициям на Николаевско-Херсонском направлении. Мастерство и изобретательность операторов дронов помогает уничтожать многочисленную артиллерию врага прежде, чем она успеет спрятаться. Для безопасной связи они пользуются терминалом Starlink.