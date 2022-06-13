Николаев, фото: Edgar Su/Reuters

13 июня идут 110-е сутки противостояния украинского народа полномасштабной военной агрессии Российской Федерации.

На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска, блокировании путей логистического снабжения из Бахмута, сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении враг по-прежнему ведет позиционную оборону. Основные усилия направляет на удержание ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.

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В эти выходные оккупанты обстреляли Николаев, Баштанку, Березнеговатое, поселок Полигон, село Лупарево, село Галициново, а также села: Зеленый Гай, Пришиб, Мураховка, Калуга и Лепетиха.

Вражеские снаряды попадали в жилые дома и другие постройки. Вся информация по повреждениям и пострадавшим уточняется. Фото последствий обстрелов населенных пунктов Николаевской области.

С конца мая николаевцев бесплатно кормит всемирно известная организация World Central Kitchen, основанная испанско-американским шеф-поваром Хосе Андресом.

НикВести пообщались со звёздным кулинаром — он рассказал о миссии своей команды, дальнейших планах работы в области и вере в победу Украины.

По данным британской разведки, для оперативного успеха российским войскам необходимо либо атаковать с флангов на Донбассе, либо снова пытаться форсировать реки.

«В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных и определяющих факторов в ходе войны. Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе войскам РФ нужно либо проводить амбициозные фланговые действия, либо пытаться вновь форсировать реки», — говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении украинские военные с помощью беспилотников обнаружили три российских «Града», которые после уничтожили огнем артиллерии М777.тТочным огнем было уничтожено 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка «Град» в результате обстрела была повреждена.

Владимир Путин уволил «няш-мяш» Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества На эту должность она была назначена в начале февраля, за несколько недель до вторжения РФ в Украину.

После Поклонская не поддержала «спецоперацию», назвав ее трагедией для украинского и русского народов.

Над Николаевом был сбит разведывательный беспилотник оккупантов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

инистр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова перейти на вооружение стандартов и калибров НАТО за месяц. Он призвал ускорить поставки оборонной помощи. По словам министра, на некоторых участках фронта российские войска имеют в 10 раз больше огневой мощи, чем украинские.

— Дайте нам инструменты, и мы закончим работу, – процитировал Резников слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который произнес эту фразу 80 лет назад, когда Великобритания просила у США поддержки во Второй мировой войне.

Утром в Николаеве были слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также сообщается, что днем 12 июня были обстрелы в Широковской громаде. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской ТГ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации, повреждены жилые дома.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июня ориентировочно составили:

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал The Washington Post, что несмотря на всю российскую пропаганду, устойчивость херсонцев к оккупации только возрастает.

По его словам, на четвёртый месяц оккупации Россия по-прежнему испытывает дефицит предателей и коллаборантов. На сотрудничество с захватчиками идут считанные единицы.

— Херсонцы ненавидят, ненавидят, ненавидят россиян и назначенных ими чиновников. Они абсолютно презирают их, — передал настроения среди горожан губернатор Херсонщины.

Жители Херсонщины проигнорировали празднование дня России, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами, сообщает ОК «Юг».

«По своим обычаям рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были тщетны — на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей. А настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити», — говорится в сообщении.

На юге ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов и складу боеприпасов, сообщает Оперативное командование «Юг».

«С нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощных удара по вражеским позициям», — говорится в сообщении.

Подтвержденные потери противника составляют 22 человека, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Полковник Костенко считает, что Украина ведёт войну «нового поколения». Своими размышлениями на этот счёт он поделился в интервью Der Spigel.

Массовое использование самых современных технологий в бою характерная черта этого конфликта. Опыт украинской армии перенимают во всем мире.

— Это война полностью связана с артиллерией, — сказал полковник, добавив, что корректировка огня беспилотниками позволяет экономить снаряды.

Подразделение, которым командует Костенко, эффективно наводит гаубицы по российским позициям на Николаевско-Херсонском направлении. Мастерство и изобретательность операторов дронов помогает уничтожать многочисленную артиллерию врага прежде, чем она успеет спрятаться. Для безопасной связи они пользуются терминалом Starlink.