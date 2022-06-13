Неподалеку от оккупированных Новой Каховки и Берислава Херсонской области захватчики заставляют людей сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют всего 10% от розничной стоимости.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

При этом на оккупированных территориях действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине — уже были случаи, когда предприниматели бесплатно раздавали клубнику и черешню людям.

По данным разведки, в Мариуполе оккупанты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников, предлагая зарплату в 10 тысяч рублей в месяц (около 5 тысяч гривен). Поэтому решили давать гражданам меньше так называемой гуманитарной помощи, которая обеспечивала хоть какое-то выживание.

Теперь людям в городе предлагают становиться «волонтерами», а в качестве вознаграждения обещают предоставить «доступ к еде». Кроме того, как говорят разведчики, для «наведения порядка» в разрушенных населенных пунктах (в частности, в Мариуполе) оккупанты планируют использовать бесплатный труд «добровольцев».

Также разведка выяснила, что россияне в Мелитополе начали привлекать на должности учителей людей без педагогического образования — такое решение приняли из-за массового отказа педагогов работать российской программой. А еще там заметили увеличение количества учителей из россии и оккупированного Крыма. По данным разведки, местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

Напомним, что российские оккупанты концентрируют силы для обороны занятых позиций на Херсонском и Николаевском направлениях. Речь о том, чтобы идти в наступление на Николаев, сейчас не идет.