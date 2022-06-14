Основатель World Central Kitchen, испанско-американский шеф-повар Хосе Андрес считает, что Европа должна наложить больше санкций на Россию и перестать покупать у нее энергоносители.

Об этом он сказал в интервью НикВести.

Хосе Андрес считает, что Европа должна перестать покупать газ у всех недемократических стран, чтобы не поддерживать их финансово.

— Мы видим сейчас мир, интернациональное коммьюнити вместе накладывает экономические санкции. Мы видим компании, которые решили, как Nike, или McDonalds, прекратить бизнес в России. Я думаю это важно. Думаю, важно, чтобы Европа перестала покупать не только энергоносители у России, но и у любой страны, где нет демократии. Мы не должны их поддерживать. Потому что там происходит то, что происходит в России — Европа, которая является местом демократии, закупает энергоносители у зацикленного на себе диктатора. Думаю, Европа усвоит урок, и мы станем более независимы от стран, которые могут использовать это против нас. Я вообще не вижу в покупке российского газа никакого смысла, — сказал он.

Напомним, Хосе Андрес убежден, что Украина победит в войне, потому что украинские военные обеспечены хорошим продовольствием.