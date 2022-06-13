Основатель организации World Central Kitchen Хосе Андрес убежден, что Украина победит в войне, потому что украинские военные обеспечены хорошим продовольствием.

Об этом шеф-повар рассказал в интервью НикВести.

Он упомянул, что знает много историй, которые мог бы рассказать. Одна из них — украинских военных кормят гораздо лучше, чем российских.

— Та армия, которую кормят лучше, всегда выигрывает, и я думаю, украинское правительство и люди делают очень хорошую работу и заботятся о военных. Это важно, — сказал Хосе Андрес.

Он признается, что общественная организация World Central Kitchen — скорее не работа, а его хобби.

— Я вообще бизнесмен, и я хочу, что бы этот бизнес функционировал. Но когда бизнес не работает, наступает критическая ситуация, ты приходишь, чтобы помочь людям. Потому что у этих людей нет денег, чтобы поесть в ресторане. Я видел людей, покупавших одно яйцо. Это проблема. Ситуации разные – в Николаеве, в Киеве или в Буче, Чернигове или где-нибудь в Харькове. Это разные реальности, нет одного решения для каждого (населенного пункта, — прим.), — заключил Хосе Андрес.

Как известно, всемирно известная организация World Central Kitchen, основанная испанско-американским шеф-поваром Хосе Андресом, бесплатно кормит николаевцев с конца мая.