Встреча в Рамштайне, где мировые лидеры договариваются о новых поставках вооружения Украине

Народный депутат Украины Александр Гайду прокомментировал передачу Украине американских противокорабельных ракет Harpoon.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, США готовят новый пакет военной помощи на сумму свыше 650 миллионов долларов, который включает в себя противокорабельные ракеты Harpoon.

Александр Гайду рассказал, что поставка такого вооружения важна для Николаева и Одессы, поскольку Harpoon сокращают риски высадки российского десанта.

Нардеп также рассказал, что противокорабельные ракеты необходимы Украине в целом, поскольку они «повышают безопасность зеленых коридоров для экспорта зерна, если мир пойдет на военную защиту этих путей».

Однако этого вооружения недостаточно для победы Украины, добавил Александр Гайду. Он указал на необходимости поставки от партнеров тяжелого вооружения, в частности гаубиц и реактивных систем залпового огня.

— Конечно, такие шаги нужно приветствовать. Но давайте будем говорить откровенно: этого мало. Нам нужно тяжелое оружие. В первую очередь гаубицы и РСЗО. Такая помощь, конечно же, исходит от наших союзников, но очень уж медленно. Когда Украина получит такое вооружение, то сможем не только защищаться, но и планировать контрнаступление, – рассказал Александр Гайду.

Ранее сообщалось, чтобы сопротивляться ВС РФ на юге Украины, армии необходимо более тяжелое вооружение, чем уже полученное, и в большем количестве.