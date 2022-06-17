Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о ходе ликвидации последствий нанесенных сегодня утром авиаударов по жилым домам города.

В своей публикации в Телеграм-канале мэр отметил, что коммунальные службы, спасатели и аварийные бригады весь день работали на местах обстрелов.

Сейчас восстановлено электроснабжение в 15 домах, однако часть объектов еще остается без света. Также около 300 домов без газоснабжения. Ремонтные работы продолжат завтра.

В результате обстрелов в 11 домах повреждены кровли. Крышу в одном многоэтажном доме уничтожило полностью. Также стало известно о повреждении ударной волной окон в двух учреждениях образования.

Пострадавших обеспечили питьевой водой, горячим питанием и сухпайками. Раздали людям пленку, брезент и ОСБ-плиты. Решается вопрос с приобретением входных дверей. Для всех желающих организована эвакуация и расселение.

До ликвидации всех последствий обстрелов на местах круглосуточно будут дежурить правоохранители. Все необходимые работы будут продолжены на выходных.

Враг ударил по Николаеву сегодня утром, около 07:00.

В результате сегодняшнего ракетного удара по Николаеву поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещения спортивного клуба и промышленный объект.