Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики признал неудовлетворительной работу руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Такое решение было принято на заседании комитета в пятницу, 17 июня.
Как рассказал глава комитета Александр Гайду, работу Госпродпотребслужбы признали неудовлетворительной, поскольку:
— Мы как депутаты не можем не реагировать на сложившуюся ситуацию, поэтому решили обратиться к Кабинету Министров и уже ждем соответствующую реакцию. Мы не можем ставить под удар вопрос продовольственной безопасности Украины, а особенно в то время, когда работа аграриев – приоритет для всего государства, – говорит Александр Гайду.
Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Александр Гайду назвал украинских аграриев героями этого времени.
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики признал неудовлетворительной работу руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Такое решение было принято на заседании комитета в пятницу, 17 июня.
Как рассказал глава комитета Александр Гайду, работу Госпродпотребслужбы признали неудовлетворительной, поскольку:
— Мы как депутаты не можем не реагировать на сложившуюся ситуацию, поэтому решили обратиться к Кабинету Министров и уже ждем соответствующую реакцию. Мы не можем ставить под удар вопрос продовольственной безопасности Украины, а особенно в то время, когда работа аграриев – приоритет для всего государства, – говорит Александр Гайду.
Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Александр Гайду назвал украинских аграриев героями этого времени.