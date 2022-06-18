Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики признал неудовлетворительной работу руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Такое решение было принято на заседании комитета в пятницу, 17 июня.

Как рассказал глава комитета Александр Гайду, работу Госпродпотребслужбы признали неудовлетворительной, поскольку:

из-за бездействия Службы предприятия, которые выращивают животных, не обеспечены ушными бирками. Это останавливает перемещение и реализацию скота, а владельцы незарегистрированных животных не могут продать молоко и мясо;

Служба отказывается регистрировать сельхозтехнику из-за необоснованных замечаний к форме сертификатов утверждения типа;

Госпродпотребслужба препятствует хозяйственной деятельности в рыбной отрасли, в то время, как должна способствовать расширению рынков сбыта .

— Мы как депутаты не можем не реагировать на сложившуюся ситуацию, поэтому решили обратиться к Кабинету Министров и уже ждем соответствующую реакцию. Мы не можем ставить под удар вопрос продовольственной безопасности Украины, а особенно в то время, когда работа аграриев – приоритет для всего государства, – говорит Александр Гайду.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Александр Гайду назвал украинских аграриев героями этого времени.