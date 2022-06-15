Глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Александр Гайду назвал украинских аграриев героями этого времени.

Об этом народный депутат сказал, поздравляя со 110-летием Мироновский институт пшеницы.

Именно здесь сто лет назад был выведен первый зарегистрированный сорт озимой пшеницы. А образцы семян института хранятся во всемирном хранилище семян в Норвегии.

— Аграрии – герои нашего времени. Те, кто выращивает семена, сеет и собирает. Селекция – очень кропотливая работа. На выведение одного сорта нужно 12-15 лет! Но наши исследователи не останавливаются. Поэтому сейчас испытания украинских сортов продолжаются на полях Европы, – сказал Александр Гайду.

Нардеп также добавил, что по состоянию на 13 июня в Украине ярой пшеницы засеяно 99,5% площадей по сравнению с прошлым годом.

— Это хороший результат, учитывая оккупацию, обстрелы и дефицит топлива. Горжусь работой наших аграриев, селекционеров для которых этот труд – вклад в продовольственную безопасность Украины и мира, – сказал Александр Гайду.

Напомним, что народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду намерен заняться развитием рыбной отрасли.