20 июня идут 117-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
По данным Оперативного командования «Юг», россияне держатся оборонительных рубежей, но пытаются проводить воздушную разведку, бить артиллерией и наносить ракетные удары по тылу позиций ВСУ и освобожденным населенным пунктам.
В районе Апостолового (Криворожский район Днепропетровщины) вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса «воздух-воздух». Однако наш украинский пилот уклонился.
Также, на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но ему пришлось маневрировать и бежать под огнем ВСУ.
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07:37 На Николаевщине зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник-разведчик, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Общие же потери врага за минувшие сутки на южном направлении составили 28 человек, 152 мм пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.
07:10 Верховная Рада поддержала строительство бомбоубежищ в каждом новом доме.
Законопроект также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных людей в зданиях, где постоянно проживают больше 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться больше 100 человек.
20 июня идут 117-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
По данным Оперативного командования «Юг», россияне держатся оборонительных рубежей, но пытаются проводить воздушную разведку, бить артиллерией и наносить ракетные удары по тылу позиций ВСУ и освобожденным населенным пунктам.
В районе Апостолового (Криворожский район Днепропетровщины) вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса «воздух-воздух». Однако наш украинский пилот уклонился.
Также, на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но ему пришлось маневрировать и бежать под огнем ВСУ.
Обновляется
07:37 На Николаевщине зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник-разведчик, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Общие же потери врага за минувшие сутки на южном направлении составили 28 человек, 152 мм пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.
07:10 Верховная Рада поддержала строительство бомбоубежищ в каждом новом доме.
Законопроект также содержит норму о наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных людей в зданиях, где постоянно проживают больше 50 человек и в сооружениях, где временно могут размещаться больше 100 человек.