Британский бизнес поможет в восстановлении украинской инфраструктуры, в том числе — в Киеве и области.

Украина и Великобритания во время Британско-украинского инфраструктурного саммита в Лондоне подписали Меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Это откроет путь британскому бизнесу для полноценного участия в восстановлении Украины поле российской агрессии.

Для того чтобы британский бизнес был уверен в том, что его инвестиции будут использованы эффективно и прозрачно, создадут открытую электроную систему управления восстановлением — единственное пространство информации, где каждый желающий сможет узнать конкретные убытки, закупки работ по восстановлению и получить аудит об использовании средств.

— Мы уже имеем около 30% разрушенной инфраструктуры. Но там, где это возможно — мы работаем над восстановлением транспортного сообщения. Сейчас это быстрые и недорогие решения. Уже установлена 41 временная переправа, расчищена почти тысяча километров дорог. Кроме этого, по мере улучшения безопасности ситуации восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны, — рассказал Александр Кубраков.

Кроме того, в партнерстве с британским бизнесом будет создана рабочая группа, которая будет работать над восстановлением критической инфраструктуры Киева и Киевской области. Кубраков предложил провести следующий саммит в Киеве.

Напомним, мэр немецкого города Ганновер Белит Онай заявил, что город готов помогать Николаеву, который пострадал от российской захватнической войны.