Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уверена, что лидеры стран Евросоюза согласятся предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на основе заключения Еврокомиссии.

Об этом она сказала в интервью немецкому общественному телевидению, передает Украинская правда.

—Я глубоко убеждена, что мы получим положительное решение и поддержка будет. Курс уже определен, — заявила Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что после получения статуса скорость их продвижения к членству будет зависеть от стран-кандидатов. Президент Еврокомиссии напомнила пример Словакии, которая получила перспективу в 1999 году и смогла присоединиться в 2004, и Турции, которая сейчас дальше от потенциального членства, чем была на тот момент.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдову и Грузию, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, Верховная Рада обратилась к государствам-членам Европейского Союза с призывом поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.