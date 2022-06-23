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Украина уже в активную пользуется полученным от Запада западным противокорабельным вооружением.

Об этом пишет The New York Times.

Полученное от стран НАТО относительно современное вооружение Украина начинает грамотно применять по всему фронту.

— На этой неделе украинские силы нанесли удары по Змеиному острову, крошечному участку земли к югу от Одессы, который имеет решающее значение для усилий по контролю над Черным морем. Они также использовали противокорабельные ракеты большой дальности и беспилотники для атаки на российские газовые буровые установки, — отмечают журналисты.

В The New York Times также приводят затопление судна «Василий Бех» в качестве правильного использования западной военной подмоги.

— В ходе удара в прошлую пятницу украинские силы нанесли удар по российскому военно-морскому буксиру, который доставлял на остров оружие и персонал. По данным британского военного разведывательного управления, Украина «почти наверняка» использовала в атаке только что поставленные ракеты «Гарпун», — говорится в материале.

Напомним, спутниковые снимки Maxar Technologies подтвердили, что атаки ВСУ от 21 июня по острову Змеиному были результативными.