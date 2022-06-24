Дым над Николаевом после одного из ракетных ударов, фото: Светлана Вовк

24 июня идут 121-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

С самого утра в Николаеве прогремели взрывы, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

По информации Генштаба, на Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Оккупанты обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанесли авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага.

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Атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке — бои, россияне захватили Николаевку, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию «Азот» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села.

23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить.

Однако силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось завладеть Николаевкой.

Украинская авиация на юге нанесла 5 ударов по вражеским позициям в течение минувших суток, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Подтвержденные потери противника составляют 44 оккупанта, две 152 мм пушки — «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

Отряд с неонацистскими идеями «Русич» (под командованием Алексея Мильчакова), участвующий во вторжении против Украины, написал для российских солдат инструкцию, где призвал убивать гражданских, если они стали свидетелями военного преступления.