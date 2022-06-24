24 июня идут 121-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
С самого утра в Николаеве прогремели взрывы, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
По информации Генштаба, на Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Оккупанты обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанесли авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага.
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08:11 Атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке — бои, россияне захватили Николаевку, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию «Азот» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села.
23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить.
Однако силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось завладеть Николаевкой.
07:39 Украинская авиация на юге нанесла 5 ударов по вражеским позициям в течение минувших суток, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Подтвержденные потери противника составляют 44 оккупанта, две 152 мм пушки — «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.
07:22 Отряд с неонацистскими идеями «Русич» (под командованием Алексея Мильчакова), участвующий во вторжении против Украины, написал для российских солдат инструкцию, где призвал убивать гражданских, если они стали свидетелями военного преступления.
24 июня идут 121-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
С самого утра в Николаеве прогремели взрывы, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
По информации Генштаба, на Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Оккупанты обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанесли авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага.
Обновляется
08:11 Атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке — бои, россияне захватили Николаевку, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию «Азот» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села.
23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить.
Однако силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось завладеть Николаевкой.
07:39 Украинская авиация на юге нанесла 5 ударов по вражеским позициям в течение минувших суток, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Подтвержденные потери противника составляют 44 оккупанта, две 152 мм пушки — «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.
07:22 Отряд с неонацистскими идеями «Русич» (под командованием Алексея Мильчакова), участвующий во вторжении против Украины, написал для российских солдат инструкцию, где призвал убивать гражданских, если они стали свидетелями военного преступления.