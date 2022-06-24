Летчик Военно-морских сил Роман рассказал, какие задания выполнял со своими побратимами на Николаевщине в первый месяц полномасштабного вторжения РФ.

Роман служит уже 15 год, летает на вертолете Ми-8, а в начале вторжения находился в Одессе, говорится в сюжете телерадиостудии Минобороны «Бриз».

Уйдя из-под массированных атак, авиация перебазировалась в поле. Там пилоты получили задание наносить удары по колоннам противника.

— Ни для кого не секрет, что тактическую обстановку было оценить невозможно, поскольку враг продвигался очень быстро вглубь нашей территории. И у каждого, какие были средства, чтобы применять по противнику, чтобы остановить орду — все работали, чем могли. Это было тяжело, поскольку колонна была постоянно на ходу и нам буквально в полете передавали данные, где находится колонна, — рассказал Роман.

После защитники получили приказ ударить по точке скопления врага.

— У нас было одно конкретное задание по определенной точке. Там была не колонна, а именно развернулись силы противника. По той точке все отработали точно, и местные жители сказали, что отработали очень хорошо, — рассказал он.

В начале марта звено вылетело на еще одно боевое задание — нужно было атаковать колонну врага, продвигавшуюся с территории Херсонской области.

— Дал команду своему подразделению применять оружие. Выполнил два пуска ракет по колонне. На то время мы работали неуправляемыми ракетами С-8. Все происходило на очень низкой высоте. Мы работали на расстоянии где-то 450 метров вертолет от вертолета, — отметил пилот.

Перед третьим пуском в вертолет Романа прилетела ракета, его сбили, он выполнил посадку перед собой.

— Нам повезло, поскольку экипаж весь выжил. Там нам помогли местные жители, забрали нас с места происшествия, поскольку вражеская колонна была не так далеко, — рассказал он.

Поскольку вертолет загорелся, часть экипажа получила ранения. У Романа немного обгорело лицо и левая рука. Сейчас защитники проходят реабилитацию. Сам пилот отмечает, что уже готов выполнять новые задания.

При этом ему хотелось бы работать на более новой технике с современным вооружением, чтобы эффективнее уничтожать российских оккупантов.

— Военные в своем большинстве работают на передовой, так как их поддерживает украинский народ. Как работают волонтеры, помогают, покупают и передают вооружение. Победа за нами, потому что личный состав весь мотивирован. Все знают, что дома ждут жены, дети, все хотят жить в независимой стране и принимать самостоятельно решения, — резюмировал защитник.

Ранее НикВести писали, что командир танковой роты 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка лейтенант Евгений Пальченко в течение первых суток масштабного вторжения РФ на территорию Украины принял по меньшей мере четыре боя с врагом.