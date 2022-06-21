Лейтенант, командир танковой роты Евгений Пальченко, который с первых часов полномасштабного вторжения РФ в Украину, участвовал в боях за Херсонскую область. 24 февраля он вывел из окружения российских войск сослуживцев из 59 бригады имени Якова Гандзюка, за что получил Героя Украины.

О том, как это происходило, он рассказал в интервью НикВести.

— От первого моста, который перед Антоновским, и аж до Раденска стояла колонна (59-й, — прим.) бригады, автомобильной, боевой техники, которая понимала, что на Антоновском мосту уже есть противник, — рассказывает Евгений Пальченко с позывным «Песня».

Военные не могли пройти даже первый, Олешковский, мост — туда высадился российский десант с противотанковыми средствами, которые расстреливали как военные, так и гражданские машины.

Отметим, что к тому моменту в районе Антоновского моста и Олешек уже была вражеская техника.

— Начальник штаба рассказывал, что когда он заходил в Олешки, по одну сторону стояла колонна бригады, а по другой двигалась колонна противника, метров через 10. Была такая неразбериха, что никто ничего не понимал. Те помахали нашим, наши помахали им. Тогда старший солдат говорит начальнику штаба: «Господин майор, это не наши». Он отвечает: «Я понимаю, что это не наши». Они были просто «голые», на машине, — рассказывает Евгений.

Он отмечает, что колонна россиян не поняла, что машет украинским военным и прошла мимо. Только дойдя до конца украинской колонны, оккупанты развернулись и начали бить в «хвост» защитникам.

Командир батальона получил задание зачистить Антоновский мост от российских войск, организовать «зеленый коридор» и вывести огромную колонну украинской техники, заблокированной в Олешках. В связи с этим «Песне» дали приказ взять взвод из трех танков, пойти первыми на прорыв и зачистить мост. За ним шел еще один такой же взвод.

Лейтенант вспоминает, что россияне глушили связь, поэтому постоянного контакта между защитниками не было. На первом мосту на пути к Антоновке (через реку Конка, — прим.) стояли люди. Взвод под руководством Евгения Пальченко открыл огонь над и под мостом, чтобы понять, кто там находится. Увидев, что люди не разбегаются, военные поняли, что это не гражданские. Лейтенант дал команду пролететь мост на полной скорости.

— Страха не было. Был адреналин, а страх отключился полностью, — говорит он.

За мостом перед полицейским постом стоял уничтоженный танк ВСУ — он перед этим пошел на прорыв, чтобы вывести сослуживцев с другого участка.

— Перед полицейским постом справа на меня пошли силы противника. Все с противотанковыми средствами, все нацелены на мой танк. У меня был включен прибор ночного видения, я их всех видел, как на ладони. Долго не думая, отрыл огонь по ним с НСВТ (крупнокалиберный пулемет, — прим.), они все попадали, как шарики, как мясо. Прямо, как рассказывают, когда их берут в плен, что отправляли молодых парней, которые ничего не знали, не владели тактикой боя, — вспоминает лейтенант.

После взвод двинулся дальше. Их снова атаковали российские военные, бой был выигран. Однако уже через 200 метров появилась российская боевая машина десанта, которую украинские защитники сразу уничтожили, еще через 100 метров — машину пехоты. Уже после этого ребятам удалось пройти Антоновский мост, а колонна украинской техники начала выход из окружения.

Однако возникла другая проблема — критическая нехватка топлива. Спустя время подтянулся бензовоз и удалось немного дозаправиться. Однако тогда же было получено сообщение, что к ним двигается колонна оккупантов — больше 100 едиництехники. Тогда же налетела вражеская авиация, пехота, которая обычно прикрывает танки, немного отошла назад, ребята оказались «голые».

— Перед машиной лейтенанта Бобра, покойного, падает бомба авиационная, фугасный снаряд, он взрывается, справа взрывается газовая бочка. Командир сидел наблюдал сверху. Он погиб. Нас начинают обстреливать минометы, слева идут ДРГ противника с автоматами и пулеметами. В трёхстах метрах от меня падает бомба, а танк был в 150 метрах от меня. Я беру автомат, забрасываю на плечо и бегу к своему танку, — рассказывает Евгений Пальченко.

Военные получили команду оборонять танки и вступили в бой. При этом в танк Евгения прилетел снаряд из РПГ, после чего он перестал поворачиваться в одну сторону, однако с этой неполадкой продолжал сражаться еще несколько дней. В предыдущих боях машина тоже успела получить повреждения, поэтому оказалась неисправным система наводки пулемета. Однако и это не помешало взводам под командованием «Песни» дать отпор российским войскам.

Ранее НикВести писали, что командир танковой роты 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка лейтенант Евгений Пальченко в течение первых суток масштабного вторжения РФ на территорию Украины принял по меньшей мере четыре боя с врагом.