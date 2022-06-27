Николаев, фото: George Ivanchenko

27 июня идут 124-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

По информации Оперативного командования «Юг», противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и позиции украинских защитников вдоль линии огня.

На Южнобугском направлении россияне основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей, сообщает Генштаб. Ведут разведку и совершенствуют инженерное оборудование позиций. Совершали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Князевка, Партизанское, Квитневое, Степовая Долина.

В то же время украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

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Ночью россияне ударили ракетами по Одесской области. Предварительно, 6 пострадавших, в том числе ребёнок, сообщает оперативное командование «ЮГ».

Разрушены нескольких жилых домов и хозяйственных построек на площади около 500 квадратных метров.

Жители оккупированной Снигиревки прячутся от оккупантов и живут в подвалах целыми семьями

Фото из захваченного города опубликовал волонтер Андрей Давидюк.

«Люди прячутся и живут в подвалах! Постепенно привыкая жить в страхе от того, что при очередном обстреле могут погибнуть», – написал он.

Силы обороны юга в течение минувших суток ликвидировали 39 оккупантов, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 — автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов на Николаевщине, 1 — на Херсонщине.

Кроме того, защитники сбили три беспилотника разведчика «Орлан-10», сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Украине нужны современные системы ПРО, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Комментируя утренние обстрелы Киева 26 июня, он сказал, что РФ продолжает воевать против мирного населения Украины, нарушая все правила ведения войны.

Он также добавил, что вопрос поставок Украине современных систем ПРО обсуждается с союзниками.