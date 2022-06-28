Литва призывает не допустить уступок или пересмотра санкций против России из-за запрета на транзит товаров в Калининград. Поскольку Кремль может воспринять это как проявление слабости со стороны ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовские СМИ.

— Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия не может требовать пересмотра санкций или каких-либо уступок себе. Вот этого и нужно избегать. Я слышал и лично говорю, что Еврокомиссия тоже считает, что у России не может быть такой дипломатической победы над санкциями, — подчеркнул министр.

Напомним, литовская железная дорога с 18 июня перестала совершать транзит российских товаров в Калининград, которые попали под санкции ЕС, — это 50% от всех грузов РФ.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о полной поддержке действий Литвы, запретившей транзит санкционных товаров в Калининградскую область.