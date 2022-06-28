Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита Альянса в Мадриде.

Об этом глава государства написал в Twitter.

— Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне Мадридского саммита НАТО. Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов, – написал Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский попросил системы противовоздушной обороны на саммите G7, а также дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников призвал Запад отреагировать на обстрелы Украины 26 июня: в частности, лишить РФ доступа к военным технологиям и развернуть в Украине системы ПВО и ПРО.

О необходимости поставок в Украину современных систем противоракетной обороны заявил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Издание CNN со ссылкой на информированный источник сообщило, что уже на этой неделе Вашингтон огласит передачу Украине системы противовоздушной обороны класса «земля-воздух» NASAMS.