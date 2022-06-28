В Николаев волонтеры из столицы Литвы Вильнюса привезли бронежилеты на сумму 6 тысяч евро для украинских защитников.

Об этом сообщил народный депутат Максим Дырди в Telegram.

Максим Дырди отметил, что от себя, совместно с областным депутатом Виталием Порхуном, бронежилеты доукомплектовали разгрузочными жилетами.

— Недавно я с областным депутатом Виталием Порхуном посетили с рабочим визитом саммит волонтерских организаций и их доноров в Вильнюсе Республика Литва. А уже через неделю наши друзья, партнеры и просто хорошие люди из Литвы приехали в Николаевскую область и Николаев. Своими глазами увидели и убедились, что такое «русский мир», агрессия, война, разруха, боль и геноцид! Наши друзья приехали не с пустыми руками. Привезли бронежилеты на сумму 6 тысяч евро для наших защитников, защищающих Николаев. От себя мы доукомплектовали бронежилеты разгрузочными жилетами, — написал он