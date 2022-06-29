После ракетного удара в жилой дом Николаева в Министерстве обороны России отчитались об уничтожении «базы подготовки иностранных наёмников».

Об этом идет речь в заявлении российского Минобороны 29 июня.

Как известно, утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. Пока известно о четырех погибших.

Однако в Минобороны РФзаявили, что «высокоточным оружием» уничтожили «базу подготовки иностранных наёмников» в Николаеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина задействовала все международные рычаги, привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм из-за ударов по гражданским объектам, в том числе в Очакове.