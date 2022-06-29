Представитель католического сообщества Папы Иоанна XXIII заявил, что Россия совершила «трусливое и бесчеловечное нападение» на Николаев, когда ударила ракетой по жилому кварталу.

Об этом сообщает AgenPress.

Гость из Ватикана Альберто Капаннини разгневался после убийства мирных жителей Николаева российской армией.

— Трусливое и бесчеловечное нападение. Буквально вчера мы были в Николаеве в разбомбленном районе, чтобы доставить гуманитарную помощь, — заключил он.

По его словам, российская ракета ударила по Николаеву через несколько часов после встречи волонтеров из Ватикана с представителями различных учреждений в городе.

— Мы должны приложить все усилия, чтобы стрельба по мирным жителям не стала обычным явлением. Здесь, в Николаеве, нет воды и тысячи людей живут только благодаря посторонней помощи. Наш способ отреагировать на эту бесчеловечность — поддержать этих людей своим присутствием. Это единственное, что мы можем сделать сейчас, чтобы навести мосты солидарности, — акцентировал Альберто Капаннини.

Как сообщалось, утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. Пока известно о четырех погибших.

Однако в Минобороны РФ заявили, что «высокоточным оружием» уничтожили «базу подготовки иностранных наёмников» в Николаеве.