Представитель католического сообщества Папы Иоанна XXIII заявил, что Россия совершила «трусливое и бесчеловечное нападение» на Николаев, когда ударила ракетой по жилому кварталу.
Об этом сообщает AgenPress.
Гость из Ватикана Альберто Капаннини разгневался после убийства мирных жителей Николаева российской армией.
— Трусливое и бесчеловечное нападение. Буквально вчера мы были в Николаеве в разбомбленном районе, чтобы доставить гуманитарную помощь, — заключил он.
По его словам, российская ракета ударила по Николаеву через несколько часов после встречи волонтеров из Ватикана с представителями различных учреждений в городе.
— Мы должны приложить все усилия, чтобы стрельба по мирным жителям не стала обычным явлением. Здесь, в Николаеве, нет воды и тысячи людей живут только благодаря посторонней помощи. Наш способ отреагировать на эту бесчеловечность — поддержать этих людей своим присутствием. Это единственное, что мы можем сделать сейчас, чтобы навести мосты солидарности, — акцентировал Альберто Капаннини.
Как сообщалось, утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. Пока известно о четырех погибших.
Однако в Минобороны РФ заявили, что «высокоточным оружием» уничтожили «базу подготовки иностранных наёмников» в Николаеве.
Представитель католического сообщества Папы Иоанна XXIII заявил, что Россия совершила «трусливое и бесчеловечное нападение» на Николаев, когда ударила ракетой по жилому кварталу.
Об этом сообщает AgenPress.
Гость из Ватикана Альберто Капаннини разгневался после убийства мирных жителей Николаева российской армией.
— Трусливое и бесчеловечное нападение. Буквально вчера мы были в Николаеве в разбомбленном районе, чтобы доставить гуманитарную помощь, — заключил он.
По его словам, российская ракета ударила по Николаеву через несколько часов после встречи волонтеров из Ватикана с представителями различных учреждений в городе.
— Мы должны приложить все усилия, чтобы стрельба по мирным жителям не стала обычным явлением. Здесь, в Николаеве, нет воды и тысячи людей живут только благодаря посторонней помощи. Наш способ отреагировать на эту бесчеловечность — поддержать этих людей своим присутствием. Это единственное, что мы можем сделать сейчас, чтобы навести мосты солидарности, — акцентировал Альберто Капаннини.
Как сообщалось, утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. Пока известно о четырех погибших.
Однако в Минобороны РФ заявили, что «высокоточным оружием» уничтожили «базу подготовки иностранных наёмников» в Николаеве.