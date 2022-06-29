В Херсонской области украинская артиллерия метко попала по зданию гостиницы, которое облюбовали офицеры ВС РФ. Значительное количество из них были убиты.

Об этом сообщил советник ОП Алексей Арестович в интервью юристу Марку Фейгину.

По данным представителя Офиса президента, на южном фронте под ударами артиллерии за один раз погибло много старших российских офицеров, собравшихся в одном месте.

— Вчера накрыли совещание офицеров в гостиничном комплексе. Я думаю немало их там полегло. Это Херсонское направление. Ребят с двумя просветами в погонах там немало (старшие офицеры, — прим), — отметил Алексей Арестович.

Помимо выбивания командного состава врага, ВСУ разрушили и значительное количество линий снабжения.

— На Херсонском направлении есть праздник нашей артиллерии, который заключается в том, что только за сегодня мы нанесли там семь крупных ударов по скоплениям живой силы, техники и боеприпасов, топлива, всего остального, — добавил советник ОП.

Также, согласно его прогнозам, Николаев будет под «ракетным террором» еще около двух недель, пока Москва не осознает, что террористическая тактика по запугиванию украинцев не работает.

Как известно, утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. Пока известно о пяти погибших и пяти раненых.

Однако в Минобороны РФзаявили, что «высокоточным оружием» уничтожили «базу подготовки иностранных наёмников» в Николаеве.







