Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщил главы государства.

— Подписание этого заявления должно означать то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней. И путь к членству не должен длиться десятилетия, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Документ подписали во время заседания Верховной Рады, на котором в режиме онлайн также выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявление является свидетельством единства всех ветвей власти на пути европейской интеграции.

Напомним, что 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 июля начало действовать решение правительства, отменяющее безвизовые поездки для граждан России в Украину. Теперь им придется проходить дополнительную проверку, чтобы получить визу.