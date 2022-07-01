Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
«За» проголосовало 250 депутатов.
Голосование по фракциям:
Напомним, что 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.
Позже СМИ сообщили, что бывшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, будучи в должности, придумывала жуткие истории об изнасиловании российскими оккупантами детей.
Людмила Денисова, комментируя обвинения в свой адрес заявила, что факты этих преступлений подтверждаются «разными органами».
Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
«За» проголосовало 250 депутатов.
Голосование по фракциям:
Напомним, что 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.
Позже СМИ сообщили, что бывшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, будучи в должности, придумывала жуткие истории об изнасиловании российскими оккупантами детей.
Людмила Денисова, комментируя обвинения в свой адрес заявила, что факты этих преступлений подтверждаются «разными органами».