Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

«За» проголосовало 250 депутатов.

Голосование по фракциям:

«Слуга народа» - 181

«ЕС» - 0

«Батькивщина» - 10

«Платформа за жизнь и мир» - 14

«За будущее» - 9

«Голос» - 8

«Доверие» - 12

«Восстановление Украины» - 3

Внефракционные – 13

Напомним, что 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Позже СМИ сообщили, что бывшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, будучи в должности, придумывала жуткие истории об изнасиловании российскими оккупантами детей.

Людмила Денисова, комментируя обвинения в свой адрес заявила, что факты этих преступлений подтверждаются «разными органами».