Члены Североатлантического альянса доказали на саммите в Мадриде, что они не будут ждать, пока Россия оккупирует отдельные части юга и востока Украины, а только усилят поддержку Киева.

Об этом пишет Politico.

Политические журналисты в своем анализе заключили, что сейчас в НАТО нет слабых звеньев, не готовых выступить единым фронтом против России.

— Однако на этой неделе в Мадриде царило лишь твердое единство, — говорится в материале.

В качестве подтверждения этому Politico вспоминает новые пакеты военной помощи Украине от Лондона и Вашингтона, анонсированные Борисом Джонсоном и Джо Байденом соответственно. Как итог, участиники саммита договорились, что с Россией сейчас нельзя вести никаких переговоров, пока она пытается оккупировать большие территории южной и восточной Украины.

— Если Украина будет раздавлена или принуждена к заключению плохого мира, последствия для свободы во всем мире будут ужасающими, — цитируют слова британского премьера в анализе.

Напомним, Вашингтон просчитывает все варианты, которые помогут обеспечить ВСУ вооружением.