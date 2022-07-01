Пентагон начал реализацию нового этапа военной помощи ВСУ на 820 миллионов долларов, включающий две системы ПВО NASAMS.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

Помимо современных ЗРК для защиты от ракетных ударов, Украина получит дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS.

Есть и боеприпасы для НАТОвских гаубиц калибра 155 миллиметров в размере 150 тысяч снарядов. В пакет также включили 4 контрбатарейных радара, в которых украинская армия крайне нуждается на восточном фронта для противостояния превосходящей в численности артиллерии противника.

Напомним, США анонсировали поставки современных систем ПВО после того, как Россия участила ракетные удары по украинским городам.