Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия намеренно атаковала жилой дом и базу отдыха в Одесской области 1 июля.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

– В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три ракеты по обычному жилому дому, по девятиэтажке, в которой никто не прятал никакое оружие, военную технику, боеприпасы. Это был простой дом, около 160 человек. В нем проживали простые люди, гражданские. Разрушена этим ударом также база отдыха, - сказал Владимир Зеленский.

Он назвал это это сознательным, целенаправленным российским террором.

— Я подчеркиваю: это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет. Убиты четыре человека из одной семьи... Убит мальчик, 12 лет, звали Дмитрий... К настоящему времени всего в списке погибших 21 человек, около 40 ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет. Одновременно с ракетами по Сергеевке были запущены ракеты по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву, по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро... Мои соболезнования всем родным, близким всех, чьи жизни были отняты такими ударами, - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о ежедневных обстрелах и ситуации в регионе. Он утверждает, что многие жители Николаева и области отказываются от эвакуации, несмотря на атаку армии РФ.