Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за объявление о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.

— Я особенно благодарен сегодня США и лично Байдену за объявленный именно сегодня новый пакет поддержки для Украины, включающий очень мощные системы NASAMS – зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали для такого снабжения, - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина договаривается и о другом новом оружии от партнеров и делает все, чтобы сломать преимущество оккупантов.

Как известно, Соединенные Штаты в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

По данным СМИ, украинские военные уже начали овладевать ракетными системами противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, о передаче которых объявили Соединенные Штаты.