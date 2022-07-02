В бюджет Украины поступил грант от Германии в сумме 1 миллиард евро.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Отмечается, что грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открыт Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Как напоминают в Минфине, всего с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 миллиарда евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Напомним, председатель Совета Евангелической церкви Германии (EKD) Аннет Куршус одобрила, чтобы ее страна начала поставлять как можно больше тяжелого вооружения украинской армии.