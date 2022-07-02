За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.
Об этом сообщает свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином.
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.
Об этом сообщает свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином.