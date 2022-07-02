Россия изменила тактику в войне против Украины — оккупанты продолжают «ракетный террор» мирных городов, чтобы запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы тот пошел на уступки Кремлю.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

— Это новая тактика России: бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать, — отметил Михаил Подоляк.

По его словам, с одной стороны, россияне совершенно не учитывают, как реагирует мир на эти нечеловеческие атаки крылатыми ракетами.

— Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали «Пойдем на какие-то территориальные уступки». С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили, «давайте как-то войну заканчивать», — объясняет советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк подчеркнул, что РФ хочет устрашить мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине и сказал: «Отдавайте все, что они хотят, главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет, или в своем телеэфире».

— Я не понимаю, почему на Западе до сих пор есть влиятельные политики, которые все еще считают, что с Россией можно разговаривать. Это нонсенс. И здесь имею в виду не российское лобби, а определенный перечень влиятельных политиков, которые в него не входят. Страна «закусила удила», как говорят в России, поэтому она будет продолжать идти по пути эскалации. В то же время это означает, что будет все больше и больше прямых преступлений, которые должны напугать мир. Именно поэтому будут крылатые ракеты. Впрочем, они будут бить не по украинской армии (ибо россияне очень боятся Вооруженных Сил Украины), а по жилым кварталам. Мы должны это понимать, — отметил он.

При этом советник главы ОП подчеркнул, что эту тактику Москвы можно сломать.

— Нам, во-первых, действительно нужна противовоздушная оборона. Нам нужна не только ПВО, но и система противоракетной обороны. И их нам передадут, потому что это является ключевым, чтобы сломать новую концепцию войны России, — резюмировал он.