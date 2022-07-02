Одной из причин ракетного террора со стороны России является сеяние паники среди украинцев.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Первая причина — сеять панику и недоверие на территории Украины. Параллельно с этим российские медиа запускают нарратив о том, что если бы Украина не оборонялась, то не разрушились бы наши города. То есть зачем обороняться и умирать — так нас не могут «защитить». Денисенко отметил, что все российские Telegram-каналы с этого месяца активно начали продуцировать именно такой нарратив, и он становится одним из 5-6 главных.

Вторая причина — это давление Запад. Россия пытается показать Западу: либо вы садитесь с нами за стол переговоров, либо нам плевать на все. Идет речь о поднятии ставок.

Третья причина — российская элита, которых Путин «вымазывает в кровь» этими ракетными обстрелами. Он говорит, что у вас есть два варианта: либо вы со мной, либо вас нет на свете.