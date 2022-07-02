Сейчас угрозы окружения Лисичанска нет, а Российская Федерация продолжает прибегать к типичной для нее тактике распространения лжи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Россия использует дезинформацию для сеяния паники среди украинцев и подбадривания своих граждан.

— По состоянию на сегодня никакой угрозы (угрозы окружения Лисичанска, — прим.) точно нет. Об этом, безусловно, русские трубят со всех каналов, но давайте вспомним как они сказали, что под Северодонецком находится 2 тысячи людей в окружении. То есть это продолжение той же стратегии лжи и накопления фейков, чтобы у нас здесь больше людей нервничало, а в России больше людей радовалось, — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, вероятно, мобилизует российскую экономику и промышленность для поддержки текущих военных усилий в Украине.