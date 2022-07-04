Министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот считает неправильным бойкот российской культуры.

Об этом она заявила в интервью Augsburger Allgemeine.

Клаудия Рот напомнила, что недавно мэр одного немецкого города запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Тогда было общественное обсуждение, поэтому все же позволили оркестру играть произведения этого композитора.

По словам министра, дискуссия по поводу бойкота российской культуры продолжается, ведь существует большая неопределенность относительно того, как обращаться с этой культурой.

— Я считаю, что бойкот совершенно неверен, потому что часто последние свободы пытаются сохранить российские артисты. И есть такая великая русская культура, будь это музыка, литература, Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова! — заявила Клаудия Рот.

Напомним, Владимир Путин 25 марта, выступая на встрече с деятелями культуры и лауреатами премии за произведения для детей и юношества, сравнил изоляцию России из‑за войны в Украине с теми методами, которые используют сторонники так называемой «культуры отмены».