Владимир Путин 25 марта, выступая на встрече с деятелями культуры и лауреатами премии за произведения для детей и юношества, сравнил изоляцию России из‑за войны в Украине с теми методами, которые используют сторонники так называемой «культуры отмены».

Об этом пишет Настоящее Время.

— Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры, – заявил Владимир Путин.

Он также вспомнил, что на Западе недавно «отменили» писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере. По версии Путина, это произошло из-за то, что «она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод». (Роулинг обвинили в трансофобии после того, как она пошутила над выражением «люди, у которых есть менструация», что было воспринято как то, что она не одобряет трансгендерных людей, писательница извинилась за то, что ее неправильно поняли, – прим.).

Джоан Роулинг после заявления Путина, в котором тот упомянул ее, написала твит, где назвала политика «убийцей мирных жителей». Она сопроводила его фотографией Алексея Навального.

— Критикой западной «культуры отмены», возможно, лучше не заниматься тому, кто прямо сейчас убивает мирных жителей за то, что они оказывают ему сопротивление, или тому, кто сажает в тюрьму и пытается отравить своих критиков, – написала Роулинг. И добавила тег #IStandWithUkraine («Я вместе с Украиной»).

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.