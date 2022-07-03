В Украине нет на 100% безопасных городов, поэтому люди живут в постоянном напряжении. Украинцы, ложась спать, не знаю проснутся ли утром.

Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская сказала в интервью итальянской программе Porta a Porta.

— В настоящее время на 100% безопасного места в Украине нет. Над нами летают ракеты, которые, к сожалению, прилетают и в жилые дома, — констатировала Елена Зеленская.

Она советует не верить, если кто-нибудь будет говорить, что во всех украинских городах, кроме фронтовых, тихо и безопасно, потому что это будет циничная российская пропаганда. На самом деле, добавила первая леди, взрослые украинцы и дети ежедневно ложатся спать, не зная, проснутся ли завтра, потому что российская ракета может прилететь в любое время, как это на днях случилось в Одесской области, в Николаеве и Киеве.

От журналистов супруга Президента услышала вопрос о том, боится ли она смерти.

— Мне кажется, он (страх погибнуть, — прим.) есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти. Это неправильно. Это против человеческой природы. Если ты не боишься своей смерти, ты не боишься и других смертей. Мне кажется, что в этом разница между нами и русскими. В том, что мы страдаем за каждым нашим погибшим, мы ценим каждую жизнь, а они бросают на эту войну своих солдат, не считая. Они не ценят. И хотя их гораздо больше нас, наш дух сильнее, поэтому у нас есть надежда, — сказала Елена Зеленская.

Она подчеркнула, что возможность нападения России обсуждалась неоднократно, но до последнего не могла поверить в то, что страна-сосед может так с украинцами поступить.

Елена Зеленская добавила, что многие коллеги и друзья после 24 февраля предлагали ей свою помощь, предлагали приехать к ним, но она отказалась.

— Знаете, иногда в центре торнадо как-то спокойнее, чем наблюдать извне. Пожалуй, мне спокойнее здесь. И я никогда не пожалела о том, что не уехала, потому что мне действительно было бы очень неспокойно. Мне спокойнее здесь, – сказала Елена Зеленская.

Первая леди отметила, что сейчас украинцам очень тяжело и морально, ведь каждый день перед сном и просыпаясь утром, они читают новости, чтобы понять то, куда «прилетело» на этот раз и сколько жертв.

Как сообщалось, в течение минувших суток 2 июля несколько громад Николаевской области подверглись обстрелам со стороны российской армии.