Украинское контрнаступление на южном фронте приведет к освобождению Херсона, так как у России на данном направлении сжатые ресурсы.

Подобный прогноз дает майор Кристиан Линдхарт, преподающий в Департаменте стратегии и военных исследований Королевского колледжа обороны Дании.

Согласно словам офицера, русские скопили все возможные резервы на Донбассе, оставив украинской армии шанс активно действовать на юге страны.

— Это позволяет украинцам дать контрреакцию. Мы видели это в Харькове, где русских оттеснили к границе с Россией. Это также открывает возможности на юге, где они окончательно вытеснили русских из Николаева и начинают приближаться к Херсону, — акцентировал Кристиан Линдхардт.

Как сообщалось НГУ, на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.