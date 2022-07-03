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Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласен озвучить гарантии безопасности Украины после этой войны.

Об этом пишет Der Spiegel.

Глава немецкого правительства объяснил, что эти гарантии не будут похожими на механизм НАТО. Конкретные детали обязательств по защите Украины, которые на себя сможет принять Берлин, обсуждаются по сути с Киевом.

Как минимум, по словам Шольца, если после заключения мира Россия вновь нападет на Украину, против нее введут еще более мощные санкции. Однако и действующие санкции со страны-агрессора никто снимать не будет, пока она не выведет армию из суверенного государства и не компенсирует все разрушения.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину.