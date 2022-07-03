В Израиле Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил приказ министра внутренних дел Айелет Шакед, который обязывал граждан Украины получать визы для въезда в Израиль.

Об этом пишет The times of Israel.

Согласно решению, теперь украинцам не нужна виза для посещения Израиля сроком до трех месяцев.

В марте Айелет Шакед заявила, что Израиль позволит остаться примерно 20 тысячам украинцев, которые находились в стране по туристическим визам или нелегально до российского вторжения. Она также сказала, что Израиль выдаст визы еще 5 тысячам беженцам.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал данное решение Высшего суда справедливости.

— Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, обязывающее правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию! — прокомментировал Владимир Зеленский.

Напомним, с 1 июля начало действовать решение правительства, отменяющее безвизовые поездки для граждан России в Украину. Теперь им придется проходить дополнительную проверку, чтобы получить визу.