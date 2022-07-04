Война России против Украины стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений, и мир находится «на пороге новой эры».

Об этом пишет DW со ссылкой на президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера.

Отмечается, что последствия этих изменений не предсказуемы. По словам Франко-Вальтера Штайнмайера, после войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом так, как будто ничего не произошло.

Пандемия и война в Украине дали понять, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимыми от сырья и первичных продуктов из стран во всем мире. Франко-Вальтер Штайнмайер сказал, что необходимо находить новых партнеров, например, Сингапур, Индонезию или страны Африки — по его словам, вместо того, чтобы рассматривать их как нуждающиеся страны, нужно признать их важными партнерами, которые могут помочь существовать в новом мире.

— Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не забывая о наших целях — мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика, — отметил он.

Напомним, министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот считает неправильным бойкот российской культуры.