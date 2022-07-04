Активизация Россией использования ракет против Украины связана со сменой руководителя «специальной военной операции» — им стал командующий воздушными силами РФ.

Такое мнение озвучил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

— Изменился руководитель, как они говорят, «специальной военной операции» в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, поэтому он делает то, что умеет, — отметил начальник ГУР.

По словам Кирилла Буданова, Россия четко понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты.

— Да, есть вопросы, касающиеся их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их абсолютно это устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, — в принципе не сильно оправдываются, — констатировал он.

Как отметил начальник ГУР, на данном этапе существования Россия — это просто монстр с ядерной дубинкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

— И пока этот вопрос не будет глобально решен, такие случаи будут все в новых и новых странах, — подчеркнул главный разведчик.

Он также добавил, что при всей официальной враждебной риторике и заявлениях типа, что «мы сейчас в радиоактивный пепел весь мир сотрём», агрессор четко понимает, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России, и поэтому они не используют его в ближайшее время.

Напомним, Кирилл Буданов предполагает, что активные боевые действия в Украине закончится к следующему году. А победой в войне станет выход на границы 1991 года в 2023 году.