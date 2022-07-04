Несмотря на относительно ограниченную военную помощь от союзников, украинская армия сумела защитить от России Николаевскую и Одесскую области.

Об этом в колонке для TaipeiTimes пишет американский дипломат в отставке Стивен Маркли Янг.

Как указывает опытный госслужащий, российскую армию удалось остановить на границе с Херсонщиной, хотя ВСУ не получили все то оружие, которое они запрашивали у партнеров на Западе.

— Несмотря на явные ограничения на то, что Соединенные Штаты и их союзники готовы предоставить Украине передовое вооружение, Киев был спасен, а продвижение России ограничено южными окраинами страны, — отметил экс-генконсул США в Гонконге.

По оценке Янга, Россия оказалась в дипломатической изоляции, где даже Китай не спешит помогать Москве на пятый месяц войны.

— Санкции против России явно нанесли ущерб, хотя можно было бы сделать больше, чтобы воспрепятствовать продажам российской нефти и газа обеспокоенным клиентам по всему миру. Даже небольшие страны Прибалтики и Кавказа — в свое время полуколонии Москвы — активизировали моральную и материальную поддержку Украины. Больше всего удивило Россию то, что ее северные соседи Финляндия и Швеция отреагировали на эту агрессивную войну, подав заявку на членство в НАТО. Я серьезно сомневаюсь, что господин Путин ожидал этого, когда в начале этого года решил вторгнуться в Украину. Даже Китай воздержался от открытой поддержки путинской войны, — подытожил дипломат.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что РФ не отказалась от планов захватить юг страны, но у них уже нет на это возможности и потенциала.