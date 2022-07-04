Украинская сторона неоднократно выражала приглашение Папе Римскому Франциску посетить Украину.

Об этом в комментарии НВ заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

— Украинская сторона неоднократно выражала приглашение папе римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России, — сказал Олег Николенко.

По его словам, показательно, что в Москве всячески игнорируют готовность папы римского посетить Россию.

— Это очередное свидетельство того, что российский режим стремится к войне, а не к миру. Пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится. Возобновляем приглашение папе Франциску посетить наше государство и призываем молиться за украинский народ. Добро обязательно победит российское зло, — сказал Олег Николенко.

Напомним, Папа Римский Франциск заявлял, что планирует в ближайшее время посетить Киев и Москву.