Военно-воздушные силы Литвы уже доставили в страну ударный беспилотник «Байрактар», на который собрал деньги литовский народ, и вскоре отправят его в Украину.

Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

Борт под названием Bayraktar-Vanagas передадут сразу с боекомплектом. Пока он на авиабазе города Шауляй.

— «Байрактар Vanagas» со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину, — сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Напомним, что граждане Украины за неполных трое суток сумели собрать 600 миллионов гривен, которых хватит для покупки четырех дорогостоящих турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2.

Первый миллион злотых на покупку Bayraktar для Украины также собрали граждане Польши.