Настало время, когда союзники Украины должны определиться, согласны ли они помочь Украине тяжелой техникой в том объеме, чтобы она освободила Херсон.

Об этом заявил специальный советник французского Фонда стратегических исследований Франсуа Эйсбур.

По словам государственного аналитика, страны НАТО уже не могут выжидать, наблюдая за Украиной. Ее армии нужна экстренная помощь, чтобы ускорить и завершить успехом контрудар в Херсонской области.

— У западников есть выбор в ближайшие недели решить, достаточно ли они поддерживают Украину, чтобы у нее была возможность начать контрнаступление, чтобы она освободила оккупированные территории на юге страны, — подчеркнул Франсуа Эйсбур.

Аналитик добавил, что Россия «продвинется вперед, если мы ее не остановим»

— Больше орудий, больше снарядов, больше поддержки Украине, иначе мы станем свидетелями постепенного отступления и победы России, — заключил стратег.

Напомним, в Институте изучения войны пришли к выводу, что в битве за вызволение Херсона из-под российской оккупации главную роль сыграют РСЗО HIMARS и артиллерия НАТО, поставки которых в последнее время наращивают США вместе с союзниками.