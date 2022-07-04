Россия намерена привезти своего чиновника из Калинграда на оккупированную Херсонщину и назвать его «главой правительства области».

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

В оккупационную администрацию захватчики привели отставного сотрудника спецслужб Сергея Елисеева.

— Первый заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев назначен главой правительства Херсонской области, — говорится в сообщении.

Этот чиновник на правительственном ресурсе Калининградской области указан как первый заместитель председателя правительства региона. На эту должность его назначили прошлым летом, а до этого он был главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо- Западном федеральном округе. Сам Елисеев выпускник академии ФСБ РФ и служил там же.

Как сообщалось, коллаборант Стремоусов заявил о начале подготовки «референдума» о присоединении Херсонщины к РФ.