Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «переломить оккупантов».

Об этом он сказал в своем видеообращении в понедельник вечером.

— Ситуация на передовой за сутки не испытала существенных изменений. Враг продолжает терроризировать пограничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донбасс. Вооруженные Силы Украины отвечают, давят и изо дня в день уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно переломить их. Это тяжелая задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что каждое освобожденное село на юге Украины нуждается в серьезных вложениях на восстановление