Правительство Норвегии выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины. Средства будут перечислять в течение двух лет.

Об этом заявила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, сообщает РБК-Украина.

— Это вдобавок к 200 миллионам евро, которые мы предоставили с февраля. Наше финансирование будет использовано на гуманитарную помощь, бюджетную поддержку и усилия по восстановлению. Также продолжим оказывать значительную военную поддержку, — заявила она.

Напомним, Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.