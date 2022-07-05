Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектования.

Об этом он написал в Facebook.

— Уважаемые граждане — призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК, — уведомил Валерий Залужный.

Валерий Залужный опубликовал порядок предоставления разрешения на выезд.

Главнокомандующий также подчеркнул, что «никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не было».

Ранее сообщалось, что идет подготовка нормативного акта, который будет регулировать порядок выдачи разрешения на выезд за пределы места проживания лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в условиях военного времени. Также было опубликовано письмо Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с соответствующими директивами.